Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi | vita da royal-contadini nel Sud della Francia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lui, Pierre Casiraghi, 33 anni, da sempre ai primi posti della «classifica» dei reali più affascinanti del pianeta, è il terzo figlio della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi e ottavo nella linea di successione al trono. Sua moglie Beatrice Borromeo, 35 anni, giornalista e autrice di documentari, è la rampolla di una delle più importanti famiglie aristocratiche italiane. Ma la vita della coppia, specie al tempo del coronavirus, di royal ha ben poco: «Abbiamo una fattoria nel Sud della Francia, dove abbiamo trascorso il lockdown, in cui ci occupiamo dei nostri animali – capre, mucche, cavalli, pecore – ventiquattro ore su ventiquattro», ha raccontato Beatrice a L’Officiel Monaco. «Adesso posso mettere in curriculum che so tagliare le unghie alle capre!», aveva detto divertita qualche mese fa, in un’altra intervista, aggiungendo: «Facciamo il formaggio e abbiamo iniziato a coltivare l’orto, sogniamo di diventare il più possibile autosufficienti».