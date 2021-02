Bayern, Müller positivo al Covid: salta il Tigres. E per la Lazio... (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Bayern Monaco perde un'altra pedina fondamentale in vista della finale del Mondiale per Club con il Tigres , in programma oggi alle 19: dopo Jerome Boateng , tornato in Germania perché la sua ex ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 febbraio 2021) IlMonaco perde un'altra pedina fondamentale in vista della finale del Mondiale per Club con il, in programma oggi alle 19: dopo Jerome Boateng , tornato in Germania perché la sua ex ...

Il Bayern Monaco perde un'altra pedina fondamentale in vista della finale del Mondiale per Club con il ... i tedeschi dovranno fare a meno anche di Thomas Müller. L'attaccante è risultato positivo al ...

Diretta Bayern Tigres/ Streaming video tv: ecco la finale! (Mondiale per Club 2020)

DIRETTA BAYERN MONACO TIGRES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Bayern Monaco Tigres sarà trasmessa su Mediaset 20, uno dei canali di Mediaset che dunque è disponibile in ...

