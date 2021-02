Bayern Monaco-Tigres oggi | Finale Mondiale per club | orario | tv | programma | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Giovedì 11 febbraio, alle ore 19.00, all’Education City Stadium di Al Rayyan, andrà in scena ladella FIFA Coppa del Mondo pertra ile il. I bavaresi hanno staccato il biglietto per lasuperando in semi i campioni d’Africa dell’Al Ahly. La compagine tedesca, sotto la gestione Flick, va a caccia del sesto trofeo del lungo anno 2020. Il, campione del Nord America, ha raggiunto l’atto conclusivo dopo aver sconfitto l’Ulsan Hyundai e il Palmeiras nei turni precedenti, in maniera abbastanza sorprendente in quest’ultimo caso. Non vi sono precedenti tra le due squadre. Ilsi è aggiudicato questo competizione in tre circostanze, l’ultima nel 2013, mentre i messicani non avevano mai centrato questo ...