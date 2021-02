Bayern Monaco-Tigres: le probabili formazioni del match (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lewandowski contro Gignac: a Doha va in scena l’ultimo atto del Mondiale per Club. Bayern Monaco con tutti i favori del pronostico E’ tempo di decretare il club più grande del mondo: a Doha si sfidano Bayern Monaco e Tigres nell’atteso ultimo passo del Mondiale per Club. Dopo aver superato in semifinale Al-Ahly e Palmeiras, fresca detentrice di Libertadores ed ex candidata alla finale, i campioni d’Europa e CONCACAF si affronteranno alle 19, ore italiane, in un inedito della competizione. Per la prima vola, infatti, una squadra del Nord America arriva in finale: un motivo in più per il Tigres per dimostrare di poter avere la meglio sulla corazzata bavarese. Le probabili formazioni di Bayern ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lewandowski contro Gignac: a Doha va in scena l’ultimo atto del Mondiale per Club.con tutti i favori del pronostico E’ tempo di decretare il club più grande del mondo: a Doha si sfidanonell’atteso ultimo passo del Mondiale per Club. Dopo aver superato in semifinale Al-Ahly e Palmeiras, fresca detentrice di Libertadores ed ex candidata alla finale, i campioni d’Europa e CONCACAF si affronteranno alle 19, ore italiane, in un inedito della competizione. Per la prima vola, infatti, una squadra del Nord America arriva in finale: un motivo in più per ilper dimostrare di poter avere la meglio sulla corazzata bavarese. Ledi...

