Bayern Monaco, Müller positivo al Covid-19: salterà la finale del Moniale per Club, a rischio anche la Lazio? La situazione

Tegola per il Bayern Monaco.Thomas Muller, trequartista del Bayern Monaco, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore salterà per questo la finale del Mondiale per Club contro il Tigres, in programma alle 19:00 di oggi. Dopo essersi sottoposto al test del tampone nella giornata di ieri, questa mattina la notizia relativa alla sua positività.Una doppia tegola per il Bayern Monaco che sarà costretta a privarsi del calciatore, non solo nell'ultimo atto della prestigiosa competizione, ma probabilmente anche in occasione della sfida contro la Lazio valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma tra dodici giorni allo stadio ...

