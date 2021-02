Bayern Monaco, Müller positivo al coronavorus: salterà la finale del Mondiale per Club (Di giovedì 11 febbraio 2021) Thomas Müller è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore salterà la finale del Mondiale per Club contro il Tigres Secondo quanto riferito da Sky Deutschland, Thomas Müller è risultato positivo al coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati dal Bayern Monaco. L’attaccante tedesco, quindi, non prenderà parte alla finale del Mondiale per Club tra i bavaresi e i messicani del Tigres in programma oggi alle 19:00. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Thomasè risultatoal coronavirus. Il giocatoreladelpercontro il Tigres Secondo quanto riferito da Sky Deutschland, Thomasè risultatoal coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati dal. L’attaccante tedesco, quindi, non prenderà parte alladelpertra i bavaresi e i messicani del Tigres in programma oggi alle 19:00. Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - Inter : ?? | YOUTH LEAGUE Comunicate data e ora del match che vedrà impegnata la Primavera nerazzurra ? Inter vs Bayern Mo… - Italia_Notizie : Kasia Lehnardt morta, lo strano messaggio di un’amica della modella. Jerome Boateng lascia il Bayern Monaco “fino a… - zazoomblog : Kasia Lehnardt morta lo strano messaggio di un’amica della modella. Jerome Boateng lascia il Bayern Monaco “fino a… - simonesalvador : Mondiale per Club in Tv. Oggi alle 19.00 la finale #BayernTigres in diretta sul 20. -