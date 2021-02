Bayern Monaco, Flick: “Traguardo storico, sesto titolo in un anno. Siamo orgogliosi” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una rete di Benjamin Pavard ha concesso al Bayern Monaco di conquistare la Coppa del mondo per club, ai danni del Tigres, per 1-0. I bavaresi hanno raggiunto l’incredibile Traguardo di 6 trofei in un anno, eguagliando il Barcellona dei record del 2009. L’allenatore Hans-Dieter Flick ha commentato il trionfo teutonico, congratulandosi con i protagonisti in campo: “Congratulazioni alla mia squadra che ha raggiunto un Traguardo storico, con sesto titolo in un anno. È la stagione più vincente della storia del Bayern. Ci sono stati dei problemi negli ultimi giorni, ma i ragazzi hanno giocato in modo straordinario. Siamo tutti orgogliosi di ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Una rete di Benjamin Pavard ha concesso aldi conquistare la Coppa del mondo per club, ai danni del Tigres, per 1-0. I bavaresi hraggiunto l’incredibiledi 6 trofei in un, eguagliando il Barcellona dei record del 2009. L’allenatore Hans-Dieterha commentato il trionfo teutonico, congratulandosi con i protagonisti in campo: “Congratulazioni alla mia squadra che ha raggiunto un, conin un. È la stagione più vincente della storia del. Ci sono stati dei problemi negli ultimi giorni, ma i ragazzi hgiocato in modo straordinario.tuttidi ...

pisto_gol : Battendo per 1:0 ( gol di Pavard) i messicani del Tigres il Bayern Monaco ha conquistato il Mondiale per Club , 6^t… - Eurosport_IT : Bayern Monaco 2019/20: ? Bundesliga ? Coppa di Germania ? Champions League ? Supercoppa di Germania ? Supercoppa e… - ilpost : Il Bayern Monaco ha battuto 1-0 il Tigres e ha vinto il Mondiale per Club - ivanfcardia : Il Pescara è (al momento) l'unico club italiano ad aver fatto i complimenti al Bayern Monaco per il #Mondiale per c… - giacomorussofc : Il Bayern Monaco vince il sesto trofeo su sei competizioni disponibili nell'ultimo anno, grazie a un gol di Benjami… -