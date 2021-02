Bayern Monaco campione del mondo, Flick: «Impresa straordinaria» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Hans Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato dopo la finale della coppa del mondo per club vinta dai bavaresi Hans Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha commentato il successo dei bavaresi sul Tigres, che gli ha permesso di diventare campioni del mondo. «Congratulazioni alla mia squadra che ha raggiunto un traguardo storico col sesto titolo in un anno. È la stagione più bella e vincente della storia del Bayern. Ci sono stati dei problemi negli ultimi giorni, ma i ragazzi hanno giocato in modo straordinario. Siamo tutti orgogliosi di quel che abbiamo fatto ed è incredibile quello che abbiamo ottenuto» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Hans Dieter, tecnico del, ha parlato dopo la finale della coppa delper club vinta dai bavaresi Hans Dieter, tecnico del, ha commentato il successo dei bavaresi sul Tigres, che gli ha permesso di diventare campioni del. «Congratulazioni alla mia squadra che ha raggiunto un traguardo storico col sesto titolo in un anno. È la stagione più bella e vincente della storia del. Ci sono stati dei problemi negli ultimi giorni, ma i ragazzi hanno giocato in modo straordinario. Siamo tutti orgogliosi di quel che abbiamo fatto ed è incredibile quello che abbiamo ottenuto» Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Battendo per 1:0 ( gol di Pavard) i messicani del Tigres il Bayern Monaco ha conquistato il Mondiale per Club , 6^t… - Eurosport_IT : Bayern Monaco 2019/20: ? Bundesliga ? Coppa di Germania ? Champions League ? Supercoppa di Germania ? Supercoppa e… - ilpost : Il Bayern Monaco ha battuto 1-0 il Tigres e ha vinto il Mondiale per Club - giacomorussofc : Il Bayern Monaco vince il sesto trofeo su sei competizioni disponibili nell'ultimo anno, grazie a un gol di Benjami… - infoitsport : Il Bayern Monaco piega il Tigres e vince il Mondiale per Club -