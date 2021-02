Bayern Monaco, Boateng lascia il Mondiale per Club dopo la morte dell’ex fidanzata: l’accusa di lady Hummels e gli attacchi sul web… (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si infittisce il mistero sulla morte di Kasia Lenhardt, ex fidanzata di Jerome Boateng, ritrovata senza vita nel suo appartamento a Berlino.Una notizia che ha certamente scosso il difensore del Bayern Monaco. Il corpo senza vita della 25enne, divenuta famosa dopo la partecipazione allo show televisivo Germany’s Next Top Model, è stato rinvenuto dagli uomini della Polizia, che ora dovranno indagare sulle cause e sulla vicenda. Come informa ‘Il Messaggero’, secondo alcune fonti locali non confermate, potrebbe trattarsi di suicidio. I due si erano lasciati di recente, lo scorso 2 febbraio, come confermato da un post diffuso tramite Instagram dallo stesso Jerome Boateng. In passato la modella di origine polacca, come ricorda "Il Corriere dello Sport", era ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) Si infittisce il mistero sulladi Kasia Lenhardt, exdi Jerome, ritrovata senza vita nel suo appartamento a Berlino.Una notizia che ha certamente scosso il difensore del. Il corpo senza vita della 25enne, divenuta famosala partecipazione allo show televisivo Germany’s Next Top Model, è stato rinvenuto dagli uomini della Polizia, che ora dovranno indagare sulle cause e sulla vicenda. Come informa ‘Il Messaggero’, secondo alcune fonti locali non confermate, potrebbe trattarsi di suicidio. I due si eranoti di recente, lo scorso 2 febbraio, come confermato da un post diffuso tramite Instagram dallo stesso Jerome. In passato la modella di origine polacca, come ricorda "Il Corriere dello Sport", era ...

pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - Inter : ?? | YOUTH LEAGUE Comunicate data e ora del match che vedrà impegnata la Primavera nerazzurra ? Inter vs Bayern Mo… - pccpla : RT @GoalItalia: Oggi si gioca la finale del Mondiale per Club tra Bayern Monaco e Tigres: albo d'oro da storia del calcio ?? #FIFAClubWorld… - Mediagol : Bayern Monaco, Boateng lascia il Mondiale per Club dopo la morte dell'ex fidanzata: l'accusa di lady Hummels e gli… - networkpn : Il Fatto Quotidiano Kasia Lehnardt morta, lo strano messaggio di un’amica della modella. Jerome Boateng lascia il B… -