Bayern Monaco a caccia del “sextuple”: impresa riuscita solo al Barcellona di Guardiola (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa sera alle 19.00 il Bayern Monaco di Flick può raggiungere il Barcellona di Guardiola con la conquista del sesto titolo stagionale. Infatti, battendo il Tigres nella finale della Coppa del Mondo per Club, il Bayern avrà così vinto, Bundesliga, De Pokal, Supercoppa Tedesca, Champions League, Supercoppa Europea e appunto Mondiale. Come detto, impresa accaduta solo nel 2009 al Barcellona di Guardiola. Le altre squadre ad aver fatto il “Triplete”, non hanno mai vinto tutte e 6 le competizioni, di solito fatale era stata la Supercoppa Europea. E’ accaduto all’Inter nel 2010, che perse la Supercoppa Europea con l’Atletico Madrid, al Bayern Monaco nel 2013, allo stesso Barcellona nel ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa sera alle 19.00 ildi Flick può raggiungere ildicon la conquista del sesto titolo stagionale. Infatti, battendo il Tigres nella finale della Coppa del Mondo per Club, ilavrà così vinto, Bundesliga, De Pokal, Supercoppa Tedesca, Champions League, Supercoppa Europea e appunto Mondiale. Come detto,accadutanel 2009 aldi. Le altre squadre ad aver fatto il “Triplete”, non hanno mai vinto tutte e 6 le competizioni, di solito fatale era stata la Supercoppa Europea. E’ accaduto all’Inter nel 2010, che perse la Supercoppa Europea con l’Atletico Madrid, alnel 2013, allo stessonel ...

