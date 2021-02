Bayern campione del mondo, Lewandowski: «All’intervallo ho detto di crossare, ha funzionato» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Robert Lewandowski ha parlato dopo la finale di coppa del mondo vinta dal Bayern Monaco contro il Tigres. Le sue parole Robert Lewandowski, nominato come miglior giocatore del torneo, ha parlato dopo la finale di coppa del mondo vinta contr oil Tigres. «Volevamo solo vincere oggi. All’intervallo ho detto: ‘Dobbiamo crossare, spingere su questo. E ha funzionato. E ora abbiamo fatto il sextuple». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Robertha parlato dopo la finale di coppa delvinta dalMonaco contro il Tigres. Le sue parole Robert, nominato come miglior giocatore del torneo, ha parlato dopo la finale di coppa delvinta contr oil Tigres. «Volevamo solo vincere oggi.ho: ‘Dobbiamo, spingere su questo. E ha. E ora abbiamo fatto il sextuple». Leggi su Calcionews24.com

