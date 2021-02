Bastardi a mano armata, la recensione: il divertimento di un film di genere su Prime Video (Di giovedì 11 febbraio 2021) La recensione di Bastardi a mano armata, il nuovo film di Gabriele Albanesi con Marco Bocci, Amanda Campana e Fortunato Cerlino, disponibile su Prime Video dall'11 febbraio. È con piacevole soddisfazione che iniziamo la nostra recensione di Bastardi a mano armata, un film che si inserisce in un filone di riproposizione del cinema di genere puro, quello senza compromessi e che, nella sua semplicità, intende divertire lo spettatore. Sia chiaro, consideriamo la semplicità del film un vero e proprio pregio, elemento fondamentale per la sua riuscita. Diretto da Gabriele Albanesi, conosciuto tra gli appassionati di horror per Il bosco fuori e Ubaldo Terzani ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ladi, il nuovodi Gabriele Albanesi con Marco Bocci, Amanda Campana e Fortunato Cerlino, disponibile sudall'11 febbraio. È con piacevole soddisfazione che iniziamo la nostradi, unche si inserisce in un filone di riproposizione del cinema dipuro, quello senza compromessi e che, nella sua semplicità, intende divertire lo spettatore. Sia chiaro, consideriamo la semplicità delun vero e proprio pregio, elemento fondamentale per la sua riuscita. Diretto da Gabriele Albanesi, conosciuto tra gli appassionati di horror per Il bosco fuori e Ubaldo Terzani ...

Noovyis : (Bastardi a mano armata: disponibile in streaming il film con Marco Bocci) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Bastardi a mano armata: disponibile in streaming il film con Marco Bocci - zazoomblog : Bastardi a mano armata ESCLUSIVA Gabriele Albanesi: “Un gioco al massacro tra i personaggi” - #Bastardi #armata… - zazoomblog : Bastardi a mano armata ESCLUSIVA Gabriele Albanesi: “Un gioco al massacro tra i personaggi” - #Bastardi #armata… - SpettacoloMania : Abbiamo visto in anteprima #BastardiAManoArmata di #gabrielealbanesi con @MarcoBocci @FCerlino @peppinomazzotta da… -