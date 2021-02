Bassetti: “AstraZeneca è un vaccino di serie A” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Matteo Bassetti ha deciso di intervenire sul clamore e le voci creatisi intorno al vaccino AstraZeneca e alla sua efficacia. Infatti, si è pericolosamente dilagata la voce che il vaccino sia efficace solo al 60%, motivo per il quale l’esperto ha deciso di fare chiarezza. Ha dichiarato l’infettivologo: “Il vaccino AstraZeneca è un vaccino di serie A. Perché? Perché è più semplice per la conservazione (si conserva in un normale frigorifero), è il più economico (costa solo 2,8 euro ovvero meno del costo di produzione – per scelta della casa produttrice che ha deciso di non lucrarci), è efficace tra il 60 e il 75% nel prevenire la malattia sintomatica lieve e nel 100% per la malattia grave e la morte. Ci sono oggi pochi dati negli anziani, ma non ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Matteoha deciso di intervenire sul clamore e le voci creatisi intorno ale alla sua efficacia. Infatti, si è pericolosamente dilagata la voce che ilsia efficace solo al 60%, motivo per il quale l’esperto ha deciso di fare chiarezza. Ha dichiarato l’infettivologo: “Ilè undiA. Perché? Perché è più semplice per la conservazione (si conserva in un normale frigorifero), è il più economico (costa solo 2,8 euro ovvero meno del costo di produzione – per scelta della casa produttrice che ha deciso di non lucrarci), è efficace tra il 60 e il 75% nel prevenire la malattia sintomatica lieve e nel 100% per la malattia grave e la morte. Ci sono oggi pochi dati negli anziani, ma non ...

