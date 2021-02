Basket Serie A | Brescia supera Varese 98 - 83 e si avvicina ai playoff

FIPIC : ?? ???????????? ???????????????? ???? #?????????????????????? Sabato 13 una lunga giornata di basket: due partite alle 15, poi alle 18 e infine… - IdeawebTV : Basket – L’Abet Bra rinuncia alla Serie C Gold: “Troppa incertezza sul futuro” - BasketCity_net : - BasketCity_net : RT @BasketCity_net: - BasketCity_net : -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

... 10 febbraio 2021 " La Germani Brescia , dopo il successo di domenica contro Trieste, continua la sua rincorsa alla zona playoff e nel recupero della sedicesima giornata dellaA di...La partita di sabato 13 febbraio tra AlperiaClub Bolzano e As Vicenza, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato diA2 femminile, non si giocherà in quanto dai test effettuati nel nostro gruppo squadra sono emersi ...Scaligera Basket comunica di aver sollevato Andrea Diana dall’incarico di allenatore della prima squadra. A coach Diana va il ringraziamento per la professionalità dimostrata e ...Masnago, 10 febbraio 2021 – La Germani Brescia, dopo il successo di domenica contro Trieste, continua la sua rincorsa alla zona playoff e nel recupero della sedicesima giornata della Serie A di basket ...