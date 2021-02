Basket: Nba; Gallinari primo azzurro a superare 10mila punti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Danilo Gallinari è il primo giocatore italiano a superare la soglia dei 10mila punti in Nba. Il record dell'azzurro è arrivato stanotte, durante la gara fra Dallas e Atlanta. La formazione di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Daniloè ilgiocatore italiano ala soglia deiin. Il record dell'è arrivato stanotte, durante la gara fra Dallas e Atlanta. La formazione di ...

Gazzettadmilano : Basket NBA, Danilo Gallinari tocca quota 10.000 punti segnati in carriera. - Testament73 : Basket: Nba; Gallinari primo azzurro a superare 10mila punti - Lombardia - - massidanu : RT @RaiSport: Danilo #Gallinari è il primo giocatore italiano a superare la soglia dei 10mila punti in #Nba. Il record dell'azzurro è arriv… - RaiSport : Danilo #Gallinari è il primo giocatore italiano a superare la soglia dei 10mila punti in #Nba. Il record dell'azzur… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: NBA, Gallinari è il primo azzurro a superare i 10mila punti -