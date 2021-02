Baccini dopo il GF Vip: “Maria Teresa Ruta? Gossip inventato e inesistente!” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesco Baccini ha commentato il Gossip che l’ha visto protagonista al Grande Fratello Vip insieme a Maria Teresa Ruta. Il cantante, tramite il suo profilo di Facebook ha nuovamente chiarito le cose, smentendo il flirt. Baccini parla di Maria Teresa Ruta e smentisce il Gossip Erano 206 anni che non andavo su Canale 5, fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francescoha commentato ilche l’ha visto protagonista al Grande Fratello Vip insieme a. Il cantante, tramite il suo profilo di Facebook ha nuovamente chiarito le cose, smentendo il flirt.parla die smentisce ilErano 206 anni che non andavo su Canale 5, fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

