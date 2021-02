Axiom Verge 2 nuovo trailer e arrivo nel 2021 anche su PC come esclusiva Epic Games Store

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sapevamo già che2, interessante metroidvania sviluppato da Thomas Happ, sarebbe arrivato nel corso dell'anno su Switch: lo Spring Showcase diha rivelato l'del titolosu PC, inper lo. In questo sequel dell'acclamatoil giocatore esplorerà un mondo alternativo simile alla Terra, coperto dalle rovine di un'antica civiltà tecnologicamente evoluta. Ma qualcos'altro è in agguato appena oltre i confini della realtà, in attesa di trascinare la protagonista Indra al suo interno... Si tratta di un effettivo sequel al primo titolo, ma può essere giocato indipendentemente da esso perché, sebbene simile nella struttura, il gioco è completamente ...

dEnzo86 : Nella stessa giornata tutti i KH (a 50 euro l'uno però) e Axiom Verge 2 su PC ma esclusive su Epic. Non mi avrà MAI! -

è stato rilasciato quasi sei anni fa e, come sappiamo, c'è un sequel in fase di sviluppo, ma questo sembra non fermare gli sviluppatori che, dopo questo enorme lasso di tempo, hanno deciso ...Quasi sei anni dopo il suo lancio,sta ricevendo il suo primo contenuto post-lancio ed è completamente gratuito! Il nuovo contenuto è la modalità Randomizer , attualmente disponibile in beta per la versione PC del gioco. La ...Tom Happ è tornato a mostrare in azione Axiom Verge 2, il metroidvania atteso su Switch e PC in esclusiva Epic Games Store.L'Epic Games Store Spring Showcase ha rivelato che l'atteso metroidvania Axiom Verge 2 arriverà anche su PC, in esclusiva sulla piattaforma.