Autovie | lavori Nodo di Palmanova nel weekend

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Fine settimana all’insegna del cantiere neldi(bivio di intersezione A4/A23) per il completamento delle opere previste nel primo sub lotto del quarto lotto (Gonars –di) della terza corsia. Con l’arrivo del bel tempo possono riprendere le operazioni interrotte nel precedentea causa della pioggia e che dovranno essere necessariamente svolte senza la circolazione di auto e mezzi pesanti. Le lavorazioni si concentreranno sulla rampa di collegamento della direttrice Trieste – Udine nella quale sono previsti una serie di interventi: fresatura e stesa di nuova asfaltatura necessaria a raccordare il manto stradale esistente con quello nuovo; eliminazione delle barriere di sicurezza provvisorie e sostituzione con le nuove barriere metalliche; installazione del nuovo ...

