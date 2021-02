“Auto, treni, bus, la mobilità detonatore del Covid”: il caso di Bergamo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Bergamo su tutte, poi Lodi, Piacenza, Brescia. Sono le città dove il Covid-19 ha colpito più duro durante la prima ondata. Dove – secondo uno studio dell’Università Bocconi e di Bankitalia, riportato dal quotidiano La Repubblica – il fitto spostamento tra i Comuni, motore per le economie locali del nord, si è trasformato in un “detonatore dell’epidemia”. Gli Autori della ricerca si riferiscono in particolare ai continui flussi in entrata e in uscita dei pendolari, ai viaggi quotidiani di studenti e lavoratori sui mezzi pubblici in generale: treni, bus e metrò. Ma non solo: “la mobilità stessa” rappresenta “uno dei principali vettori del contagio”, indipendentemente dalla scelta del mezzo di trasporto. Perché a parità di flusso “i mezzi privati – sostengono – sono ugualmente ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021)su tutte, poi Lodi, Piacenza, Brescia. Sono le città dove il-19 ha colpito più duro durante la prima ondata. Dove – secondo uno studio dell’Università Bocconi e di Bankitalia, riportato dal quotidiano La Repubblica – il fitto spostamento tra i Comuni, motore per le economie locali del nord, si è trasformato in un “dell’epidemia”. Gliri della ricerca si riferiscono in particolare ai continui flussi in entrata e in uscita dei pendolari, ai viaggi quotidiani di studenti e lavoratori sui mezzi pubblici in generale:, bus e metrò. Ma non solo: “lastessa” rappresenta “uno dei principali vettori del contagio”, indipendentemente dalla scelta del mezzo di trasporto. Perché a parità di flusso “i mezzi privati – sostengono – sono ugualmente ...

