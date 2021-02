Atletica, Jacobs verso Lodz. Alessia Trost sarà impegnata nell’Orlen Cup (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continua il viaggio verso gli Euroindoor di Torun per Marcell Jacobs (Fiamme Oro). sarà la terza uscita in una settimana quella di venerdì pomeriggio a Lodz, in Polonia, dopo il debutto di venerdì scorso con 6.55 a Berlino (e 6.56 in batteria) e della doppia fiammata a 6.54 di martedì a Liévin. Lo attende un doppio impegno: in batteria alle 18.20, e l’eventuale finale alle 19.40. Tra gli avversari incontrerà lo statunitense Mike Rodgers, e il cingalese che si allena in Italia Yupun Abeykoon. L’obiettivo in Polonia è quello di avvicinarsi al limite italiano di 6.51 fissato da Michael Tumi nel 2013. Quarta gara dell’anno per Alessia Trost (Fiamme Gialle) nel salto in alto, che nell’Orlen Cup, meeting etichettato come Bronze nel circuito World Athletics Indoor Tour, dovrà ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continua il viaggiogli Euroindoor di Torun per Marcell(Fiamme Oro).la terza uscita in una settimana quella di venerdì pomeriggio a, in Polonia, dopo il debutto di venerdì scorso con 6.55 a Berlino (e 6.56 in batteria) e della doppia fiammata a 6.54 di martedì a Liévin. Lo attende un doppio impegno: in batteria alle 18.20, e l’eventuale finale alle 19.40. Tra gli avversari incontrerà lo statunitense Mike Rodgers, e il cingalese che si allena in Italia Yupun Abeykoon. L’obiettivo in Polonia è quello di avvicinarsi al limite italiano di 6.51 fissato da Michael Tumi nel 2013. Quarta gara dell’anno per(Fiamme Gialle) nel salto in alto, cheCup, meeting etichettato come Bronze nel circuito World Athletics Indoor Tour, dovrà ...

atleticaitalia : #atletica ?? domani in pista Marcell Jacobs: 60 metri in Polonia, a Lodz, dopo il trionfo di Liévin con doppio 6.54… - Fidallazio : ???? A Lodz ci sono Jacobs e Abeykoon sui 60 ?? ?? In Polonia i due velocisti si ritrovano nei 60 dopo Berlino e Liev… - Loreberna94 : RT @atleticaitalia: #atletica JACOBS VINCE A LIEVIN CON 6.54 ???? ?? stesso tempo in batteria e in finale (alla terza partenza) per Marcell J… - MiticoPatroclo : RT @atleticaitalia: #atletica JACOBS VINCE A LIEVIN CON 6.54 ???? ?? stesso tempo in batteria e in finale (alla terza partenza) per Marcell J… - FidalMilano : RT @abuongi: #Atletica Notte magica a #Lievin: a meno di sei mesi da #Tokyo2020 motori caldissimi. Da Jacobs a Dal Molin, anche in casa @at… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Jacobs A Lodz ci sono Jacobs e Abeykoon sui 60

Sui 60 con Jacobs ci sarà anche il portacolori dell'Atletica Futura Roma, il cingalese Yupun Abeykoon . 'Yupo' come lo chiamano i compagni della sua società (si allena a Castelporziano a Roma con ...

Tamberi: "Non mi accontento di 2,32"

... ospite della puntata settimanale del talk di Atletica TV per tracciare un primissimo bilancio dopo ...agli Euroindoor dell'anno olimpico in una forma splendida - è il suo pensiero - Marcell Jacobs sta ...

Che botti a Lievin: Jacobs vince i 60 in 6”54, la Tsegay fa il record del mondo dei 1500 La Gazzetta dello Sport A Lodz ci sono Jacobs e Abeykoon sui 60

Nuovo appuntamento indoor, come preannunciato, per due velocisti dal Lazio. Dopo Berlino e Lievin, Marcell Jacbos e Yupun Abeykoon corrono in 60 a Lodz, in Polonia (Orlen Cup, dalle 17.30, non ancora ...

Jacobs punta in alto a Lodz, c’è Trost

Il primato italiano è lì, a soli tre centesimi. Marcell Jacobs ha già dimostrato di potersene impadronire, costante com’è su prestazioni da vertice europeo: venerdì pomeriggio a Lodz, in Polonia, lo s ...

Sui 60 conci sarà anche il portacolori dell'Futura Roma, il cingalese Yupun Abeykoon . 'Yupo' come lo chiamano i compagni della sua società (si allena a Castelporziano a Roma con ...... ospite della puntata settimanale del talk diTV per tracciare un primissimo bilancio dopo ...agli Euroindoor dell'anno olimpico in una forma splendida - è il suo pensiero - Marcellsta ...Nuovo appuntamento indoor, come preannunciato, per due velocisti dal Lazio. Dopo Berlino e Lievin, Marcell Jacbos e Yupun Abeykoon corrono in 60 a Lodz, in Polonia (Orlen Cup, dalle 17.30, non ancora ...Il primato italiano è lì, a soli tre centesimi. Marcell Jacobs ha già dimostrato di potersene impadronire, costante com’è su prestazioni da vertice europeo: venerdì pomeriggio a Lodz, in Polonia, lo s ...