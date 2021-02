Atlanta ko ma Gallinari è da record, ancora panchina per Melli (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta al fotofinish per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Gli Hawks si arrendono per 118-117 sul parquet dei Dallas Mavericks nonostante i 33 punti di Collins e gli 11, in 30 minuti di impiego, di Danilo Gallinari, a referto anche con 3 rimbalzi e 3 assist. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano supera i diecimila punti in carriera nel campionato prò nordamericano, traguardo mai raggiunto prima da un cestista italiano, ma sbaglia sul suono dell'ultima sirena il canestro del sorpasso, con gli ospiti che poi si scagliano verso la terna arbitrale per un contatto dubbio su Trae Young non sanzionato. Resta invece in panchina per tutto il match Nicolò Melli, spettatore nel ko esterno dei New Orleans Pelicans, sconfitti nell'impianto dei Chicago Bulls per 129-116: la coppia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta al fotofinish pernella notte italiana della regular-season dell'Nba. Gli Hawks si arrendono per 118-117 sul parquet dei Dallas Mavericks nonostante i 33 punti di Collins e gli 11, in 30 minuti di impiego, di Danilo, a referto anche con 3 rimbalzi e 3 assist. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano supera i diecimila punti in carriera nel campionato prò nordamericano, traguardo mai raggiunto prima da un cestista italiano, ma sbaglia sul suono dell'ultima sirena il canestro del sorpasso, con gli ospiti che poi si scagliano verso la terna arbitrale per un contatto dubbio su Trae Young non sanzionato. Resta invece inper tutto il match Nicolò, spettatore nel ko esterno dei New Orleans Pelicans, sconfitti nell'impianto dei Chicago Bulls per 129-116: la coppia ...

