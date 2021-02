(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ieri sera ha strappato il pass per ladidove sfiderà la Juventus. Una serata magica per gli orobici che a distanza di due anni tornano a giocarsi un trofeo.ilhato la qualificazione dei suoi ex compagni. L’argentino, ora al Siviglia, s’è voluto complimentare coi suoi ex compagni di squadra per la vittoria di ieri contro il Napoli: “Finalisti”, con tanto di applausi e cuori a corredo della foto deimenti. Lo stessoè vicino ad approdare indidel Re, dopo la vittoria del Siviglia di ieri sera per 2-0 sul Barcellona. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GoalItalia : La finale di Coppa Italia sarà Juve-Atalanta ?? Appuntamento il 19 maggio ?? - goggiasofia : Ci tengo a precisare che nella finale Atalanta - Juve tiferò @Atalanta_BC ! #supportthelocals #lamagliasudatasempre - SerieA : La Finale a un passo. ? Si apre il sipario: in scena @Atalanta_BC ?? @sscnapoli ?????? #CoppaItalia #WeAreCalcio - Noovyis : (Atalanta in finale di Coppa Italia: festeggia anche il Papu Gomez su Instagram) Playhitmusic -… - ShootersykEku : Quando twittavo che l'#Atalanta veniva eliminata dalla Champions con il miglior gioco,nessuno ci credeva,anzi: ero… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta finale

Il 19 maggio si disputerà ladi Coppa Italia trae Juventus. Ma quanti soldi intascheranno le finaliste e soprattutto la vincitrice delle competizione? Coppa Italia (©Getty Images) Ieri sera, grazie alla vittoria ...Il pallone racconta - Juventus -di Coppa (Clicca sull'immagine per vedere il video) Please follow and like us:Juventus ed Atalanta si sfideranno nella finale di Coppa Italia. Al di là del trofeo, in soldoni, quanto varrà alzare il trofeo? Come afferma Calcio e Finanza, il montepremi ...Tuttosport: 'L'Atalanta si è meritata la Juve in finale. Seconda finale in tre anni per Gasperini, che il prossimo diciannove maggio contro la Juventus proverà a conquistare un trofeo che in casa Atal ...