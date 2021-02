Atalanta, è qui la festa: Napoli battuto e finale di Coppa Italia conquistata (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo lo 0-0 dell’andata, l’Atalanta sconfigge il Napoli 3-1 sotto le luci del Gewiss Stadium e si regala la quinta finale di Coppa Italia nella storia (la seconda sotto la guida Gasperini). La Dea ha legittimato il risultato vincente soprattutto nella prima frazione di gioco dove è riuscita a raggiungere il doppio vantaggio in poco più di un quarto d’ora con le reti di Zapata e Pessina, concedendo davvero nulla ai campani grazie a una pressione corale sempre attiva. Il cambio nell’assetto tattico attuato da Gattuso ha messo pressione ai giocatori nerazzurri che, complice il gol di Lozano, hanno visto passare davanti ai propri occhi il rischio di una probabile rimonta. Nervi saldi e personalità hanno permesso però ai giocatori di Gasperini di allungare nuovamente le distanze con Pessina, valore aggiunto ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo lo 0-0 dell’andata, l’sconfigge il3-1 sotto le luci del Gewiss Stadium e si regala la quintadinella storia (la seconda sotto la guida Gasperini). La Dea ha legittimato il risultato vincente soprattutto nella prima frazione di gioco dove è riuscita a raggiungere il doppio vantaggio in poco più di un quarto d’ora con le reti di Zapata e Pessina, concedendo davvero nulla ai campani grazie a una pressione corale sempre attiva. Il cambio nell’assetto tattico attuato da Gattuso ha messo pressione ai giocatori nerazzurri che, complice il gol di Lozano, hanno visto passare davanti ai propri occhi il rischio di una probabile rimonta. Nervi saldi e personalità hanno permesso però ai giocatori di Gasperini di allungare nuovamente le distanze con Pessina, valore aggiunto ...

