ATA ex co co co della scuola vince in Corte d’Appello | ha svolto lo stesso servizio del personale di ruolo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) comunicato - Anche ladi L’aquila accoglie le istanze di giustizia delAta ex co.co.co., confermando ancora una volta l’abuso compiuto dal Miur in danno di questa particolare categoria di lavoratori. La vicenda, che ha condotto gli Avvocati Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli dinanzi il giudice di secondo grado, riguardava una lavoratrice ATA ex co.co.co. DM 66/2001che aveva visto rigettata la propria domanda dinanzi al Tribunale del Lavoro di Pescara, poiché – a detta del giudice di prime cure - non sembrava potersi ritenere comprovata la sussistenza degli elementi fondamentalisubordinazione. L'articolo .

Giordano218 : RT @valy_s: “Ministero della transizione ecologica”. Generalmente quando i nomi (o le espressioni) sono “sofisticati”, ridondanti o “ricerc… - AnnaMariaCastel : RT @valy_s: “Ministero della transizione ecologica”. Generalmente quando i nomi (o le espressioni) sono “sofisticati”, ridondanti o “ricerc… - NazzarenoMi : RT @valy_s: “Ministero della transizione ecologica”. Generalmente quando i nomi (o le espressioni) sono “sofisticati”, ridondanti o “ricerc… - edn__ : RT @valy_s: “Ministero della transizione ecologica”. Generalmente quando i nomi (o le espressioni) sono “sofisticati”, ridondanti o “ricerc… - akhetaton11 : RT @Alessandro__Ma: Il rilancio della #NATO con l'amministrazione #Biden analizzato da @Ester_Sab1 nel Focus @IAIonline per Parlamento: htt… -

Ultime Notizie dalla rete : ATA della

... VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALEDEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI ROMA. AL VIA IL PROGETTO SCHOOL RIDE LAZIO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTOREGIONE LAZIO. I BENEFICIARI ...... VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALEDEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI ROMA. AL VIA IL PROGETTO SCHOOL RIDE LAZIO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTOREGIONE LAZIO. I BENEFICIARI ...L'evento prosegue il lavoro avviato da Cittadinanzattiva, che aveva realizzato “Manifesto per il diritto alla medicina personalizzata: focus sull’oncologia” ...Digitalizzata in alta definizione in 3D, la Grotta del Buontalenti nel Giardino di Boboli torna visitabile, ma per ora solo online.