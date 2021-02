AstraZeneca raddoppia gli utili nell’anno del Covid Ma è bufera sull’efficacia del vaccino

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb – La pandemia è un grosso guaio per la gran parte delle imprese, sprofondate in una crisi economica spaventosa. C’è però chi viaggia a gonfie vele, nonostante misure restrittive e semi-lockdown. Anzi, è proprio questa situazione di chiusura – unita alla corsa al– che spinge la crescita di alcune multinazionali. E’ il caso ad esempio di, azienda anglo-svedese che ha chiuso il 2020 con un utile netto di 3,2 miliardi di dollari. Non solo, prevede pure un aumento dei ricavi del 2021, superando le stime degli analisti per le vendite dei prodotti del quarto trimestre., boomdelsta ottenendo questi risultati, come facilmente immaginabile, grazie al propriosviluppato con l’Università di Oxford. ...

