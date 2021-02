Assalto a Capitol Hill | il video inedito dalle telecamere di sicurezza | i manifestanti irrompono nel palazzo armati e i funzionari scappano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Undellediviene rilasciato durante il processo di impeachment di Donald Trump al Senato degli Stati Uniti. Le immagini mostrano il vicepresidente Mike Pence evacuare il Campidoglio, durante l’al Congresso del mese scorso. Una telecamera riprende gli attimi in cui iinvadono l’edificio, mentre ieletti e alcune delle persone che lavorano in Parlamento cercano di trovare rifugio spaventati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... , i nove deputati democratici, i "manager dell'impeachment", hanno mostrato clip inedite, girate dalle telecamere di sicurezza, all'interno diHill nelle ore dell', dell'intrusione a ...Registrazioni telefoniche, immagini delle telecamere di sorveglianza, sms dei parlamentari spaventati. Nell'Aula del Senato a Washington continua il processo per impeachment dell'ex presidente ...«Le prove dimostreranno che l'ex presidente Trump non è stato un innocente spettatore ma ha abbandonato il suo ruolo di commander in chief ed è diventato l'istigatore in capo» dell'assalto al Congress ...Le immagini mostrate per la prima volta al processo di impeachment contro Trump rivelano quanto i parlamentari si fossero trovati a un passo dai rivoltosi durante l’attacco ...