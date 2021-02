“Ascolti i ragazzi, signor Ministro, la scuola è loro”. Lettera del Prof. Mantegazza al futuro ministro o ministra dell’istruzione (Di giovedì 11 febbraio 2021) In attesa che sciolga la riserva e proceda alla formazione del nuovo Governo, e mentre si moltiplicano le voci sui candidati al ruolo di ministro, Raffaele Mantegazza, docente di pedagogia all'università di Milano Bicocca, invia una Lettera al futuro ministro o ministra dell'istruzione, segnalando quelle che sono a suo avviso le direzioni da intraprendere perché la crisi segni un punto di svolta e di cambiamento in positivo nel modo di fare scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) In attesa che sciolga la riserva e proceda alla formazione del nuovo Governo, e mentre si moltiplicano le voci sui candidati al ruolo di, Raffaele, docente di pedagogia all'università di Milano Bicocca, invia unaaldell'istruzione, segnalando quelle che sono a suo avviso le direzioni da intraprendere perché la crisi segni un punto di svolta e di cambiamento in positivo nel modo di fare. L'articolo .

