Asamoah | “Ho giocato per Scudetto e Champions | la mentalità rimane la stessa | scendo sempre in campo per vincere”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Kwadwo, rinforzo in difesa del Cagliari nella sessione di riparazione, ha così parlato ai canali social del club isolano sulla sua nuova avventura: “Il Cagliari è una squadra molto importante, sono contento di aver avuto l’opportunità di essere qui, sono pronto a dare il massimo. Il gruppo è composto da un mix di calciatori di esperienza e giovani di talento. Abbiamo un grande allenatore: c’è tutto per far bene, insieme possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni. Hoper lo, in, per me non cambia nulla: la miaresta la, scendere inper. Dal primo giorno sono stato accolto in maniera incredibile dai compagni, quasi non mi sembrava fossi appena arrivato. Ho ...