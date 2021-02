(Di giovedì 11 febbraio 2021) Fabio Aru e Giulio. Anche per loro è arrivato il giorno del debutto. Lo faral Tour de la Provence (da oggi a domenica), breve corsa a tappe francese che ha raccolto un campo di ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo: #Aru e #Ciccone: l’anno della verità comincia dalla Francia - Gazzetta_it : #Ciclismo: #Aru e #Ciccone: l’anno della verità comincia dalla Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Aru Ciccone

non corrono rispettivamente dal 6 settembre (ritiro al Tour de France) e dal 17 ottobre (ritiro al Giro d'Italia) anche se lo scalatore sardo questo inverno si è cimentato spesso e ...Da oggi al Tour de la Provence, quattro tappe fino a domenica, torna a correre su strada Fabio: al via anche l'iridato Alaphilippe, Bernal, Kristoff e i nostri, Moscon e Aleotti.Tutte italiane le squadre invitate al Giro d’Italia: gli organizzatori hanno assegnato i tre posti ancora disponibili alla Bardiani Csf di Reverberi, che festeggia i 40 anni di attività, alla Vini Zab ...Scatta oggi da Aubagne la sesta edizione de Le Tour de la Provence. E sarà una corsa con protagonisti anche inattesi, come Egan Bernal, che si sono iscritti dopo la cancellazione di altre gare - segna ...