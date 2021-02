Arthur si ferma: salta Napoli-Juventus (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutte notizie per la Juventus. In vista del big match di sabato 13 febbraio alle ore 18 , allo stadio Maradona, contro il Napoli, i bianconeri non avranno a disposizione il centrocampista brasiliano Arthur Melo a causa di un problema di natura ossea alla gamba. Infortunio Arthur: quali sono i tempi di recupero? Il centrocampista bianconero, che aveva già saltato la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’ Inter a causa di un attacco influenzale, è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato la seguente diagnosi come comunicato dal club bianconero: “Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brutte notizie per la. In vista del big match di sabato 13 febbraio alle ore 18 , allo stadio Maradona, contro il, i bianconeri non avranno a disposizione il centrocampista brasilianoMelo a causa di un problema di natura ossea alla gamba. Infortunio: quali sono i tempi di recupero? Il centrocampista bianconero, che aveva giàto la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’ Inter a causa di un attacco influenzale, è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato la seguente diagnosi come comunicato dal club bianconero: “Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito dahanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le ...

