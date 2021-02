Arrestato campano “trasfertista” a Milano | aveva sottratto Rolex a un 64enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn pregiudicato di 29 anni è statodalla polizia con l’accusa di essere un rapinatore “” che lo scorso 8 ottobre ha strappato ila un. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Valori su richiesta del pm Lesti, è stata eseguita ieri a Napoli. Le indagini della squadra investigativa del commissariato Centro del capoluogo lombardo sono partite dopo l’aggressione dell’8 ottobre, quando due persone in sella a uno scooter hanno rapinato un uomo in via San Pio V portandogli via unDaytona. La vittima era stata sorpresa subito dopo essere scesa dall’auto per aprire il box di casa. Agli investigatori ha raccontato di essersi insospettito quando ha notato una persona col casco integrale seduta su un ...