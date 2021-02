c_appendino : Personalmente auspico la formazione del Governo e che il Movimento 5 Stelle ne faccia parte, facendo sentire la sua… - dariolucantoni : RT @c_appendino: Personalmente auspico la formazione del Governo e che il Movimento 5 Stelle ne faccia parte, facendo sentire la sua voce s… - nuovasocieta : Appendino: “Si al governo Draghi, priorità è il Paese” - LorenzoMiglior1 : RT @c_appendino: Personalmente auspico la formazione del Governo e che il Movimento 5 Stelle ne faccia parte, facendo sentire la sua voce s… - raffo1900 : RT @1603ina: Voto su Rousseau, Chiara Appendino: Personalmente auspico la formazione del Governo e che il MoVimento ne faccia parte, facend… -

Ultime Notizie dalla rete : Appendino governo

La sindaca di Torino, Chiara, si schiera per il sì alDraghi nel voto su Rousseau. 'Siamo nati sulle idee e non sulle ideologie - spiega in un post su Facebook - Proprio perché abbiamo sempre detto che prima dei ...Leggi anche Torino, la sindaca: "Sono per il sì alla nascita delDraghi"Anche la sindaca Chiara Appendino interviene nel dibattito che riguarda il voto del Movimento 5 Stella sulla piattaforma Rousseau riguardo al governo Draghi e al ruolo dei pentastellati. “”Personalmen ...La sindaca di Torino in un lungo post su Facebook: «Bisogna far sentire la propria voce sui temi come ambiente, innovazione e sociale» ...