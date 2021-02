Anticipazioni Domenica In: per San Valentino Mara Venier intervista una coppia speciale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tra i temi di cui si discuterà nella prossima puntata di Domenica In, in onda il 14 febbraio su Rai 1, ci sarà anche il Festival di Sanremo. La conduttrice Mara Venier accompagnerà gli spettatori in uno speciale talk dedicato alla 71esima edizione del concorso canoro, ma non solo. Spazio all’emergenza sanitaria da Mara Venier Come ogni settimana il programma Domenicale di Mara Venier non mancherà di ragionare sull’attuale situazione di emergenza sanitaria, nello spazio dedicato al Coronavirus. Molti gli ospiti chiamati a discutere degli aggiornamenti sulla pandemia, a cominciare dal vice Ministro alla salute del governo uscente Pierpaolo Sileri. Previsti inoltre gli interventi dell’immunologo Francesco Le Foche, della ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tra i temi di cui si discuterà nella prossima puntata diIn, in onda il 14 febbraio su Rai 1, ci sarà anche il Festival di Sanremo. La conduttriceaccompagnerà gli spettatori in unotalk dedicato alla 71esima edizione del concorso canoro, ma non solo. Spazio all’emergenza sanitaria daCome ogni settimana il programmale dinon mancherà di ragionare sull’attuale situazione di emergenza sanitaria, nello spazio dedicato al Coronavirus. Molti gli ospiti chiamati a discutere degli aggiornamenti sulla pandemia, a cominciare dal vice Ministro alla salute del governo uscente Pierpaolo Sileri. Previsti inoltre gli interventi dell’immunologo Francesco Le Foche, della ...

