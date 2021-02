Angelini Pharma | firmati nuovi accordi integrativi aziendali

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –e i sindacati FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, tra dicembre e gennaio, hanno firmato i rinnovi degli, di durata triennale, per tutte e 5 le sedi italiane dell’Azienda. “Glirecentemente siglati con le organizzazioni sindacali – dichiara Roberto Lombardo, Chief HR and Oganization Officer di– rappresentano la concretizzazione dell’impegno intrapreso da tempo danei confronti dell’incremento del welfare aziendale, del miglioramento dell’equilibrio vita-lavoro e della tutela dei diritti familiari. Tutti questi elementi sono i capisaldi delle politiche che l’azienda ha implementato ...

Nuovi integrativi per i 1.500 addetti italiani di Angelini Pharma che ha in portafoglio anche marchi come Moment e Thermacare. Chi ha lavorato durante la pandemia riceverà 500 euro e 16 ore di riposo aggiuntive, oltre al premio medio di 2.300 oltre a ... Sponsor ROMA - Angelini Pharma e i sindacati FILCTEM - CGIL, FEMCA - CISL e UILTEC - UIL, tra dicembre e gennaio, hanno firmato i rinnovi degli accordi integrativi aziendali, di durata triennale, per tutte e 5 le ...