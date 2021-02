Andrea Iannone | il nuovo amore è la figlia di un famosissimo cantante | avvistati a Milano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) È caccia alla fidanzata per: il centauro di Vasto, archiviate le storie d’precedenti, è ancora in cerca dell’anima gemella. O forse non più. Paparazzato acon una donna, il pilota di Moto GP, pare frequentare una nuova fiamma, non del tutto sconosciuta al mondo dello spettacolo. Non fosse altro che per il suo cognome. Si tratta infatti delladi unitaliano. Leggi anche >> Belen-, lui tace ma gli amici confessano: «La cena c’è stata»paparazzato a: la nuova fidanzata è ladel noto? È il settimanale Chi a cogliere in flagrante i due tra le vie del capoluogo ...

Corse di Moto

Esplode il gossip sull'orizzonte di un nuovo amore per, pizzicato con la figlia di un famoso cantautore durante un pranzo a Milano. Il settimanale Chi lancia una foto che, secondo alcuni, sarebbe un indizio piuttosto concreto sulla nascita ...Per sembra essere arrivato un nuovo amore dopo le delusione per la squalifica per violazione delle norme antidoping, Natasha Tozzi , figlia del cantante ed ex di ., è stato sorpreso assieme a Natasha Tozzi , anche se i due hanno fatto di tutto per non farsi scoprire dai paparazzi., APPUNTAMENTO CON NATASHA TOZZI Dopo l'addio a e ...È caccia alla fidanzata per Andrea Iannone: il centauro, archiviate le storie precedenti, è in cerca dell’anima gemella. O forse non più.Sembra stia nascendo una nuova coppia. Il settimanale “Chi” ha paparazzato il pilota, Andrea Iannone in compagnia di Natasha Tozzi.