Anche EasyJet sbarca all’aeroporto di Orio al Serio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dal 28 maggiola compagniainizierà a volare da e per l’aeroporto dial, collegando Bergamo e Olbia con un volo giornaliero. Il volo decollerà da Olbia alle 9 e ripartirà da Bergamo alla volta della Costa Smeralda alle 11, tutti i giorni della settimana a partire dal 28 maggio e fino al 23 Ottobre. “Siamo entusiasti di annunciare questa nuova rotta e di avviare una collaborazione con l’aeroporto di Milano Bergamo – commenta Lorenzo Lag, country managerItalia –. L’emergenza sanitaria e le diverse restrizioni hanno messo a dura prova tutto il comparto, ma crediamo sia fondamentale continuare ad ampliare la nostra offerta e intercettare la domanda di viaggio dei nostri clienti. Questa nuova rotta rappresental’occasione per ...

