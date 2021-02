Amici | dramma dell’ex amatissima ballerina | “Ho la leucemia”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La exdiAgata Reale è in lotta contro una grave forma di. Ecco cosa ha raccontato al settimanale Diva e Donna. Agata Reale racconta sui social ilche l’ha colpita. La exdiconfessa sul magazine Diva e Donna di essere stata colpita da unapromielocitica acuta. Agata ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

