Amici, Agata Reale racconta il suo dramma: ecco che cosa è successo all'ex ballerina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Amici: ricordate Agata Reale, la ballerina catanese che si è fatta notare nella sesta edizione del talent – show di Maria De Filippi nel 2006 – 2007? Il suo percorso è stato contrassegnato anche da scontri con l'insegnante Alessandra Celentano (con cui a quanto pare è rimasta della ruggine). Purtroppo in queste ore Agata ha dato una notizia sulla propria salute che ha spiazzato tutti: ecco di che cosa si tratta. La confessione La giovane, oggi 34enne, agente di spettacolo, presentatrice del talent "The Coach" su "7Gold" e moglie di Carmelo De Luca, attore e modello, da cui ha avuto la figlia Cloe, che ora ha 4 anni, intervistata dal settimanale "Diva e Donna" ha rivelato di avere la leucemia (ne aveva già parlato in qualche modo su Instagram). In particolare una ...

