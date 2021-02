Amici 20, Leonardo pesava 110 chili: foto prima e dopo, la lezione di Maria (Di giovedì 11 febbraio 2021) La conduttrice del talent show si è collegata con Lamacchia in casetta per una bella lezione per superare le insicurezze: il cantante racconta come e quando è riuscito a dimagrire L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 11 febbraio 2021) La conduttrice del talent show si è collegata con Lamacchia in casetta per una bellaper superare le insicurezze: il cantante racconta come e quando è riuscito a dimagrire L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Verso la fine del liceo sono riuscito a dimagrire e adesso ho perso quasi 30 kg', ammette Leonardo nel daytime di Amici 2021 mentre parla con Maria De Filippi. 'Come si muove un ex obeso sul palco?', ...

Nel daytime di oggi, Leonardo ha parlato del difficile rapporto con il suo corpo, che lo condiziona anche nel canto, confermando le sensazioni che anche ...

