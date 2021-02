Amb. Iran, 'auspico nuova stagione in relazioni con Italia' (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Esprimo il vivo auspicio che in una nuova positiva congiuntura possiamo rivivere nuove e fortunate stagioni nella storia dello sviluppo delle relazioni tra Iran e Italia, in cui i nostri due popoli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Esprimo il vivo auspicio che in unapositiva congiuntura possiamo rivivere nuove e fortunate stagioni nella storia dello sviluppo delletra, in cui i nostri due popoli ...

Nekounam_A : RT @iraninitaly: Ringraziamo l' Amb. Elisabetta Belloni per il suo gentile messaggio in occasione della Giornata Nazionale della Repubblic… - Nekounam_A : RT @iraninitaly: Ringraziamo l' Amb. Elisabetta Belloni per il suo gentile messaggio in occasione della Giornata Nazionale della Repubblic… - iraninitaly : Ringraziamo l' Amb. Elisabetta Belloni per il suo gentile messaggio in occasione della Giornata Nazionale della Re… - MOHsahebi : Ringraziamo l' Amb. Elisabetta Belloni per il suo gentile messaggio in occasione della Giornata Nazionale della Re… - iraninitaly : Ringraziamo l' Amb. Elisabetta Belloni per il suo gentile messaggio in occasione della Giornata Nazionale della Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Amb Iran Amb. Iran, 'auspico nuova stagione in relazioni con Italia'

"I rapporti tra l' Iran e l' Italia , la loro lunga storia di relazioni e interazioni reciproche, che sta alla base di una mutua comprensione, sono da sempre ottimi - afferma il diplomatico - e anche ...

Amb. Iran, Italia può favorire ritorno Usa a intesa nucleare

... quando l'amministrazione americana di Donald Trump decise di uscire dall'accordo e reintrodurre pesanti sanzioni contro Teheran, l'Italia era il primo partner commerciale europeo dell'Iran, con un ...

Amb. Iran, 'auspico nuova stagione in relazioni con Italia' ANSA Nuova Europa Amb. Iran, 'auspico nuova stagione in relazioni con Italia'

ROMA, 11 FEB - "Esprimo il vivo auspicio che in una nuova positiva congiuntura possiamo rivivere nuove e fortunate stagioni nella storia dello sviluppo delle relazioni tra Iran e Italia, in cui i nost ...

Amb. Iran, Italia può favorire ritorno Usa a intesa nucleare

(ANSA) – ROMA, 04 FEB – “L’Italia ha tutte carte in regola per dare il proprio contributo” per un ritorno degli Usa nell’accordo sul nucleare con l’Iran, che in tal caso tornerebbe ad applicare tutti ...

"I rapporti tra l'e l' Italia , la loro lunga storia di relazioni e interazioni reciproche, che sta alla base di una mutua comprensione, sono da sempre ottimi - afferma il diplomatico - e anche ...... quando l'amministrazione americana di Donald Trump decise di uscire dall'accordo e reintrodurre pesanti sanzioni contro Teheran, l'Italia era il primo partner commerciale europeo dell', con un ...ROMA, 11 FEB - "Esprimo il vivo auspicio che in una nuova positiva congiuntura possiamo rivivere nuove e fortunate stagioni nella storia dello sviluppo delle relazioni tra Iran e Italia, in cui i nost ...(ANSA) – ROMA, 04 FEB – “L’Italia ha tutte carte in regola per dare il proprio contributo” per un ritorno degli Usa nell’accordo sul nucleare con l’Iran, che in tal caso tornerebbe ad applicare tutti ...