Alvino: Adl non ha lasciato lo stadio al primo tempo, era negli spogliatoi per il freddo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Su Twitter Carlo Alvino smentisce la notizia pubblicata stamattina dalla Gazzetta dello Sport secondo cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lasciato lo stadio di Bergamo al primo tempo di Atalanta-Napoli perché deluso dalla prestazione degli azzurri. Alvino riferisce che il patron ha seguito tutta la partita negli spogliatoio, dove è stato costretto dal freddo di ieri sera. E che a fine gara ha salutato i giocatori e dopo un’ora dalla fine della partita è andato via. Il momento è delicatissimo ma per amore di verità ieri Adl non ha lasciato lo stadio a fine primo tempo. A causa del freddo pungente ha seguito tutta la partita ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Su Twitter Carlosmentisce la notizia pubblicata stamattina dalla Gazzetta dello Sport secondo cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, halodi Bergamo aldi Atalanta-Napoli perché deluso dalla prestazione degli azzurri.riferisce che il patron ha seguito tutta la partitao, dove è stato costretto daldi ieri sera. E che a fine gara ha salutato i giocatori e dopo un’ora dalla fine della partita è andato via. Il momento è delicatissimo ma per amore di verità ieri Adl non haloa fine. A causa delpungente ha seguito tutta la partita ...

