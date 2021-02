Alonso investito in bici, frattura alla mandibola. Alpine: 'Cosciente, ora gli esami' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Incidente in bicicletta per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo dell'Alpine Renault è stato investito da un'auto mentre si allenava in bici sulle strade svizzere, a Lugano, in via la Santa. La ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Incidente incletta per Fernando. Il pilota spagnolo dell'Renault è statoda un'auto mentre si allenava insulle strade svizzere, a Lugano, in via la Santa. La ...

