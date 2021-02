"Allora non ti stupivi?". Sallusti cancella il sorriso dalla bocca di Travaglio: fatto a pezzi il ragionamento pro-M5s (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Dove era lo stupore di Marco Travaglio quando il M5s si è alleato con la Lega?”. Così Alessandro Sallusti è intervenuto a Otto e Mezzo, ospite in collegamento di Lilli Gruber insieme al direttore del fatto Quotidiano. Con il quale Sallusti ha premesso di essere d'accordo nella critica alla scelta del M5s di appoggiare il governo di Mario Draghi, dato che significa sedersi allo stesso tavolo con Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. “È un bene che i grillini siano dentro la maggioranza o è un male come ha detto Travaglio?”, è stata la domanda della Gruber. “Io condivido la sua analisi”, ha esordito Sallusti che poi però ha subito riservato una stoccata al collega: “Ma mi chiedo dov'era negli ultimi tre anni? Perché il famoso marziano che lui ha evocato credo che sarebbe stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Dove era lo stupore di Marcoquando il M5s si è alleato con la Lega?”. Così Alessandroè intervenuto a Otto e Mezzo, ospite in collegamento di Lilli Gruber insieme al direttore delQuotidiano. Con il qualeha premesso di essere d'accordo nella critica alla scelta del M5s di appoggiare il governo di Mario Draghi, dato che significa sedersi allo stesso tavolo con Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. “È un bene che i grillini siano dentro la maggioranza o è un male come ha detto?”, è stata la domanda della Gruber. “Io condivido la sua analisi”, ha esorditoche poi però ha subito riservato una stoccata al collega: “Ma mi chiedo dov'era negli ultimi tre anni? Perché il famoso marziano che lui ha evocato credo che sarebbe stato ...

