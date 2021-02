Allarme del Terzo settore: In Toscana 4mila enti a rischio senza l’accesso al Fondo di Garanzia (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Le associazioni toscane rischiano di fermarsi e interrompere la propria attività fino ad oggi fondamentale nella gestione dell’emergenza”. A lanciare l’Allarme è il Forum Toscano del Terzo settore: a rischio sopravvivenza ci sarebbero circa 4mila associazioni, oltre un Terzo delle 9.750 rappresentate dal Forum. A mettere in ginocchio gli enti di volontariato e di promozione sociale sono le difficoltà di accesso al credito e la mancanza di ristori adeguati. Nel decreto di fine anno approvato dal Governo è stata infatti rimossa la possibilità per le associazioni di avere accesso al Fondo Nazionale di Garanzia, “una misura di cui i nostri enti non possono fare a meno per contrarre prestiti agevolati e per continuare ad ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Le associazioni toscane rischiano di fermarsi e interrompere la propria attività fino ad oggi fondamentale nella gestione dell’emergenza”. A lanciare l’è il Forum Toscano del: asopravvivenza ci sarebbero circaassociazioni, oltre undelle 9.750 rappresentate dal Forum. A mettere in ginocchio glidi volontariato e di promozione sociale sono le difficoltà di accesso al credito e la mancanza di ristori adeguati. Nel decreto di fine anno approvato dal Governo è stata infatti rimossa la possibilità per le associazioni di avere accesso alNazionale di, “una misura di cui i nostrinon possono fare a meno per contrarre prestiti agevolati e per continuare ad ...

