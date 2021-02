Alitalia crisi infinita: il grande rischio per febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per Alitalia sicuramente non è un periodo felice e ciò che potrebbe accadere a febbraio ha davvero del drammatico in queste settimane. Alitalia (GettyImages)Alitalia già negli scorsi anni ha affrontato periodi di crisi, così che si è parlato in più occasioni di quale potesse essere il futuro della compagnia aerea. Ora però tale problematica si è ripresentata così che sono emersi diversi disagi che mettono in allarme i dipendenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta e cosa potrebbe accadere. La situazione sta sfuggendo di mano Alitalia (GettyImages)Mercoledì con le sigle sindacali si è svolto il primo incontro, convocato in urgenza dal commissario straordinario Leogrande, per discutere della situazione attuale per quanto riguarda ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 febbraio 2021) Persicuramente non è un periodo felice e ciò che potrebbe accadere aha davvero del drammatico in queste settimane.(GettyImages)già negli scorsi anni ha affrontato periodi di, così che si è parlato in più occasioni di quale potesse essere il futuro della compagnia aerea. Ora però tale problematica si è ripresentata così che sono emersi diversi disagi che mettono in allarme i dipendenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta e cosa potrebbe accadere. La situazione sta sfuggendo di mano(GettyImages)Mercoledì con le sigle sindacali si è svolto il primo incontro, convocato in urgenza dal commissario straordinario Leo, per discutere della situazione attuale per quanto riguarda ...

PpPagliaro : RT @AndreaGiuricin: Non pagando i fornitori, #Alitalia mette ancora più in crisi il settore aereo (dai carburanti agli aeroporti). Tutto qu… - TamCarTam : RT @AndreaGiuricin: Non pagando i fornitori, #Alitalia mette ancora più in crisi il settore aereo (dai carburanti agli aeroporti). Tutto qu… - GVL42867714 : RT @AndreaGiuricin: Non pagando i fornitori, #Alitalia mette ancora più in crisi il settore aereo (dai carburanti agli aeroporti). Tutto qu… - ottavio1974 : RT @AndreaGiuricin: Non pagando i fornitori, #Alitalia mette ancora più in crisi il settore aereo (dai carburanti agli aeroporti). Tutto qu… - 507172dd3828437 : RT @salcinz: #maratonamentana allora la crisi non era proprio inspiegabile? Il RP faceva schifo. Nella finanziaria non c'è un centesimo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia crisi A un anno dalla liquidazione prosegue la battaglia dei dipendenti Air Italy

Al centro del dibattito di questi mesi anche la crisi di Alitalia e la Newco pubblica ITA. Più volte è stato richiesto di ricollocare i lavoratori di Air Italy nella Newco ma la situazione sembra ...

Alitalia senza cassa per gli stipendi

A fine mese le casse di Alitalia saranno vuote e l'amministrazione straordinaria, in assenza di nuovi finanziamenti, non ... la crisi di governo in questo momento non aiuta, e le due parti si sono ...

Alitalia, la crisi infinita: la nuova operazione di salvataggio è già a rischio IL GIORNO La nuova Alitalia si fa più piccola: in estate voli con soli 43 aerei e 4.400 dipendenti

Il piano industriale di Italia Trasporto Aereo rivede i numeri al ribasso per la lentezza sulla cessione di Alitalia e la pandemia. Ma se il decollo slitta in autunno la flotta scende a 22 aerei ...

Alitalia rimasta senza cassa: incontro urgente Leogrande-sindacati

La Commissaria Ue alla Concorrenza Vestager: serve vera discontinuità di gestione tra vecchia e nuova compagnia con una vendita di mercato. Il nodo delle compensazioni Covid: 77 milioni pendenti sotto ...

Al centro del dibattito di questi mesi anche ladie la Newco pubblica ITA. Più volte è stato richiesto di ricollocare i lavoratori di Air Italy nella Newco ma la situazione sembra ...A fine mese le casse disaranno vuote e l'amministrazione straordinaria, in assenza di nuovi finanziamenti, non ... ladi governo in questo momento non aiuta, e le due parti si sono ...Il piano industriale di Italia Trasporto Aereo rivede i numeri al ribasso per la lentezza sulla cessione di Alitalia e la pandemia. Ma se il decollo slitta in autunno la flotta scende a 22 aerei ...La Commissaria Ue alla Concorrenza Vestager: serve vera discontinuità di gestione tra vecchia e nuova compagnia con una vendita di mercato. Il nodo delle compensazioni Covid: 77 milioni pendenti sotto ...