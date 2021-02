Alessandro Di Battista lascia il Movimento 5 Stelle

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 11 febbraio 2021)Dii 5. La bomba è stata sganciata dallo stesso ormai ex pentastellato nel corso di una diretta Facebook immediatamente dopo il voto su Rousseau che ha sancito il via libera delal governo Draghi. “La mia coscienza politica non ce la fa più – ha spiegato – Da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del M5S, è più che legittimo. Non posso far altro che farmi da parte. Da ora in poi non parlerò più a nome delanche perché in questo momento ilnon parla a nome mio”. E ancora: “Ho grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti. Reputo gli attivisti e coloro che votano persone raziocinanti, persone perbene che non sino ...