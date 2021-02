Alena Seredova a dieta, difficile perdere i chili presi in gravidanza (Foto) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la gravidanza, il parto, l’allattamento ad Alena Seredova sono rimasti un po’ di chili in più, non si riconosce nel fisico così trasformato e sta seguendo una dieta (Foto). Alle follower confida che non è semplice, distribuisce consigli e ne accetta altri. Un piccolo scambio sui vari regimi alimentari ed Alena Seredova che si preoccupa che non siano diete troppo restrittive, non sarebbero ovviamente salutari né utili per raggiungere l’obiettivo. La piccola Vivienne ha portato gioia immensa nella sua vita e in quella di Alessandro Nasi. I figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon adorano la sorellina, tutto perfetto e adesso la splendida Seredova deve fare i conti con il suo corpo che è cambiato. Non solo la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo la, il parto, l’allattamento adsono rimasti un po’ diin più, non si riconosce nel fisico così trasformato e sta seguendo una). Alle follower confida che non è semplice, distribuisce consigli e ne accetta altri. Un piccolo scambio sui vari regimi alimentari edche si preoccupa che non siano diete troppo restrittive, non sarebbero ovviamente salutari né utili per raggiungere l’obiettivo. La piccola Vivienne ha portato gioia immensa nella sua vita e in quella di Alessandro Nasi. I figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon adorano la sorellina, tutto perfetto e adesso la splendidadeve fare i conti con il suo corpo che è cambiato. Non solo la ...

