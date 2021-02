Al via la prima scuola di politica di Azione a Bergamo (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Il compito della politica è migliorare la vita delle persone attraverso il buon governo” Con questa citAzione del loro leader politico, Carlo Calenda, il gruppo Bergamo in Azione presenta la propria scuola di formAzione politica e amministrativa. “Presupposto del buon governo è la competenza politica e amministrativa con uno sguardo alla storia e uno al futuro”, si legge nel documento di presentAzione. Al via, quindi, la prima edizione di scuola di Azione rivolta a tutti coloro che sono impegnati a diverso titolo nella vita sociale e politica del Paese o siano intenzionati a farlo. La proposta formativa sarà articolata in più fasi con un grado sempre maggiore di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Il compito dellaè migliorare la vita delle persone attraverso il buon governo” Con questa citdel loro leader politico, Carlo Calenda, il gruppoinpresenta la propriadi forme amministrativa. “Presupposto del buon governo è la competenzae amministrativa con uno sguardo alla storia e uno al futuro”, si legge nel documento di present. Al via, quindi, laedizione didirivolta a tutti coloro che sono impegnati a diverso titolo nella vita sociale edel Paese o siano intenzionati a farlo. La proposta formativa sarà articolata in più fasi con un grado sempre maggiore di ...

mannocchia : Adriano Sofri, il Bianco e non lasciarsi separare da sé. Sul @ilfoglio_it di oggi. Leggere Francesca Mannocchi p… - antoguerrera : Nonostante tutte le polemiche politiche e le critiche, anche in Italia, l’OMS ha appena stabilito che il vaccino Ox… - borghi_claudio : @IlGrandinato @Stefano0323 Ci sarebbe modo di discuterne prima, denunciare la cosa e se del caso provocare crisi vi… - no_comment____r : RT @martiraranans: NON SELVAGGIA CHE PRIMA DI ANDARE VIA MI LANCIA LA DINAMICA #ZELINDA LO VEDETE CHE @cumdivido HA RAGIONE?! #TZLATESHOW - a_den2017 : RT @annamariamoscar: Cane scappa di casa durante il trasloco, pochi giorni prima dell’uragano: ritrovato dopo oltre tre anni -