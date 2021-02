Al via la campagna vaccinale per il personale scolastico (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che da ieri sono aperte le adesioni alla campagna vaccinale Anti-Covid 19 per il personale scolastico. Gli Istituti scolastici della provincia di Avellino possono accedere tramite link https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/login al caricamento degli elenchi dei docenti e del personale ATA che vogliono vaccinarsi. Con l’arrivo del vaccino AstraZeneca, partirà a breve la campagna di vaccinazione riservata al personale scolastico, per docenti e non docenti di età inferiore ai 55 anni, e progressivamente fino alla copertura totale. “Nei prossimi giorni completeremo la vaccinazione di tutte le categorie previste dal Piano vaccinale della Regione Campania Fase I – afferma il direttore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che da ieri sono aperte le adesioni allaAnti-Covid 19 per il. Gli Istituti scolastici della provincia di Avellino possono accedere tramite link https://scuola-portale.cdp-sanita.soresa.it/login al caricamento degli elenchi dei docenti e delATA che vogliono vaccinarsi. Con l’arrivo del vaccino AstraZeneca, partirà a breve ladi vaccinazione riservata al, per docenti e non docenti di età inferiore ai 55 anni, e progressivamente fino alla copertura totale. “Nei prossimi giorni completeremo la vaccinazione di tutte le categorie previste dal Pianodella Regione Campania Fase I – afferma il direttore ...

