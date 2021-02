Al servizio del bene comune. Il ruolo dei cattolici nella società (Di giovedì 11 febbraio 2021) La religione cattolica è parte integrante della cultura, della storia, della vita del nostro popolo. Eppure anche oggi molti vorrebbero che i cattolici si limitassero ad essere buoni cittadini, buoni lavoratori e buoni padri di famiglia senza incidere da protagonisti nel mondo e nella società e senza “disturbare il manovratore”, che ci sta portando sempre più verso una società atea e scristianizzata. Anche per responsabilità spesso degli stessi cattolici a causa di quella malattia che li affligge e che come la definì il filosofo Del Noce “può anche essere mortale: il senso di subalternità nei confronti di altri progetti culturali”, che negli anni del postconcilio si fece più acuto che mai, mettendo in crisi tutto l’associazionismo cattolico e l’idea stessa di una Dottrina Sociale Cristiana. Eppure a ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) La religione cattolica è parte integrante della cultura, della storia, della vita del nostro popolo. Eppure anche oggi molti vorrebbero che isi limitassero ad essere buoni cittadini, buoni lavoratori e buoni padri di famiglia senza incidere da protagonisti nel mondo ee senza “disturbare il manovratore”, che ci sta portando sempre più verso unaatea e scristianizzata. Anche per responsabilità spesso degli stessia causa di quella malattia che li affligge e che come la definì il filosofo Del Noce “può anche essere mortale: il senso di subalternità nei confronti di altri progetti culturali”, che negli anni del postconcilio si fece più acuto che mai, mettendo in crisi tutto l’associazionismo cattolico e l’idea stessa di una Dottrina Sociale Cristiana. Eppure a ...

Pontifex_it : Desidero assicurare nuovamente la mia vicinanza spirituale e la mia solidarietà al popolo del Myanmar. E prego affi… - robersperanza : Grazie @GiuseppeConteIT per quanto fatto al servizio del Paese. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruir… - Montecitorio : Via libera alla temporanea distribuzione di #AnticorpiMonoclonali per il trattamento del #COVID19; bando AIFA su pr… - Fabio_Galletti : @Chiamami_Aquila pro tip: evitare i ristoranti che ti rispondono solo durante il servizio. Vuol dire che nel prezz… - malechevale : @GiulsDoo -direi esperienza positiva, però del servizio clienti del sito non so dirti nulla????? -